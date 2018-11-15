Сохатский: у «Автомобилиста» нет никакого спада или кризиса

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4 ОТ).

«Что случилось с «Автомобилистом» после того, как он повёл в счёте 3:1? Ничего не случилось. Мы продолжали так же играть, как и до этого. Имели хорошие моменты для взятия ворот, но не реализовали их — вратарь «Спартака» отлично сыграл. Сопернику повезло больше.

Ошибка Бодрова в овертайме? Там у нас игрок убегал в атаку «1 в 0». Мы рискнули отдать ему передачу — не получилось. В овертайме сейчас идёт игра «3 на 3», все пытаются рисковать, чтобы что-то создать в атаке. И любая ошибка приводит к голевому моменту — в этот раз это сыграло против нас.

Это просто стечение обстоятельств. Соберемся командой, поговорим о причинах этих поражений. И, думаю, исправим ситуацию. Думаю, спада или кризиса у нас никакого нет», — приводят слова Сохатского «Известия».