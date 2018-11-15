Ландер: «Ак Барс» серьёзно настроен на матч с ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер поделился ожиданиями от матча регулярного сезона КХЛ с ЦСКА.

«Мы серьёзно настроены на матч с ЦСКА. Хорошо понимаем, насколько силён наш соперник. Это очень организованная команда с отличными игроками во всех линиях. У них нет слабых звеньев. Мы убедились в этом ещё во время весеннего финала — несмотря на нашу победу, ЦСКА создал нам очень много проблем.

Теперь «армейцы» стали ещё сильнее, но и «Ак Барс» не стоит на месте. Мы не очень ровно провели начало сезона, но постепенно стабилизируем свою игру и намерены бороться за победу в каждом матче», — приводят слова Ландера «Известия».

Матч «Ак Барс» — ЦСКА состоится сегодня, 15 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало встречи — 19:00 мск.