«Вашингтон» уступил «Виннипегу», несмотря на передачу Орлова, у Овечкина «-2»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче голом в пустые ворота поставил Кайл Коннор.



На счету Овечкина 9 бросков в створ ворот, показатель полезности «-2» и 3 силовых приёма за сыгранные 24.21. Евгений Кузнецов получил травму, проведя на льду только 4.10. В активе Орлова показатель полезности «+1» и 5 заблокированных бросков.



В параллельной встрече «Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Сент-Луис Блюз» (1:0), прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, реализовавший удаление Владимира Тарасенко.

Александр Овечкин вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев