Кузнецов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за удара в голову

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил травму по ходу выездного матча с «Виннипег Джетс». В середине первого периода россиянина ударил в голову нападающий «реактивщиков» Брэндон Танев. За это нарушение Танев получил малый штраф, а Кузнецов ушёл в раздевалку и больше на площадке не появлялся.



По информации обозревателя Washington Post Изабель Хуршудян, Кузнецов пройдёт тесты на наличие симптомов сотрясения. Стоит добавить, что у «столичных» из-за травм также выбыли защитник Михал Кемпны и основной вратарь Брэйден Холтби.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.