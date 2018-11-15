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Кузнецов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за удара в голову

Кузнецов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за удара в голову
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил травму по ходу выездного матча с «Виннипег Джетс». В середине первого периода россиянина ударил в голову нападающий «реактивщиков» Брэндон Танев. За это нарушение Танев получил малый штраф, а Кузнецов ушёл в раздевалку и больше на площадке не появлялся.

По информации обозревателя Washington Post Изабель Хуршудян, Кузнецов пройдёт тесты на наличие симптомов сотрясения. Стоит добавить, что у «столичных» из-за травм также выбыли защитник Михал Кемпны и основной вратарь Брэйден Холтби.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.

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