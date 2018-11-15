«Виннипег» — «Вашингтон»: Джош Моррисси уложил на лёд Ти Джея Оши

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение на последних секундах встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:3).



Американский форвард оказался на льду после силового приёма защитника «реактивщиков» Джоша Моррисси, который уложил соперника на площадку. Хоккеисту столичной команды потребовалось какое-то время для того, чтобы подняться.

Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче голом в пустые ворота поставил Кайл Коннор.