20 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Бостон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Бостон Брюинз» (6:3), уступая по ходу встречи со счётом 1:3.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Габриэль Ландеског, на что гости ответили тремя голами. Дубль оформил Джейк Дебраск, а Давид Пастрняк увеличил отрыв в снайперской гонке, забросив 17-ю шайбу в сезоне. «Лавины» смогли не только отыграться, но и вырваться вперёд, удержав победу – отличились Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Джост и Карл Сёдерберг.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 бросков из 23. Никита Задоров отметился показателем полезности «+1» и двумя минутами штрафа, сыграв 7.22. На счету Владислава Каменева 9.20 на льду (1.37 – в большинстве) и 83% выигранных вбрасываний.