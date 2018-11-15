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20 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Бостон»

20 сейвов Варламова помогли «Колорадо» победить «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Бостон Брюинз» (6:3), уступая по ходу встречи со счётом 1:3.

Счёт в середине стартового периода открыл нападающий хозяев Габриэль Ландеског, на что гости ответили тремя голами. Дубль оформил Джейк Дебраск, а Давид Пастрняк увеличил отрыв в снайперской гонке, забросив 17-ю шайбу в сезоне. «Лавины» смогли не только отыграться, но и вырваться вперёд, удержав победу – отличились Микко Рантанен, Мэтт Калверт, Натан Маккиннон, Тайсон Джост и Карл Сёдерберг.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 20 бросков из 23. Никита Задоров отметился показателем полезности «+1» и двумя минутами штрафа, сыграв 7.22. На счету Владислава Каменева 9.20 на льду (1.37 – в большинстве) и 83% выигранных вбрасываний.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2018, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 3
1:2, 1:1, 4:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Ландеског (Рантанен) – 10:16 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бэкс, Крейчи) – 16:43 (5x4), 1:2 – Дебраск – 19:20 (5x5), 1:3 – Дебраск (Пастрняк, Бержерон) – 23:05 (5x4), 2:3 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 28:47 (5x4), 3:3 – Калверт – 42:11 (5x5), 4:3 – Маккиннон (Рантанен, Коул) – 49:02 (5x5), 5:3 – Джост (Жирар, Керфут) – 55:39 (5x4), 6:3 – Керфут (Сёдерберг, Жирар) – 59:45 (5x4)
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