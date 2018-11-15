Защитник «Анахайма» Фаулер перенесёт операцию в связи с перелом лицевых костей

Защитник «Анахайм Дакс» Кэм Фаулер пропустит ближайшие матчи команды.



По информации официального сайта «уток», защитнику предстоит операция в связи с травмой, полученной в матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 Б). У 26-летнего хоккеиста диагностирован перелом лицевых костей в результате попадания шайбы. 16 ноября американскому защитнику предстоит операция, после чего станут известны сроки восстановления.



В нынешнем сезоне Фаулер провёл 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+3». В начале ноября американцу удалось оформить первый в карьере хет-трик: он трижды огорчил «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Кэм стал седьмым защитником в истории НХЛ, который оформил хет-трик с победным голом в овертайме.

Фаулер – 7-й защитник в истории НХЛ, оформивший хет-трик с голом в овертайме