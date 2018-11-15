«Нью-Йорк Рейнджерс» вернул Александра Георгиева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба голкипера Александра Георгиева, информирует пресс-служба «синерубашечников». В обратном направлении проследовал Марек Мазанец.



Вчера, 14 ноября, «Рейнджерс» отправили Георгиева в фарм-клуб, где он провёл один матч в Американской хоккейной лиге, после чего клуб из Нью-Йорка вернул голкипера в свои ряды.



В этом сезоне 22-летний россиянин провёл четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ. Георгиев одержал три победы при одном поражении, отражая 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,62. Последний матч российского вратаря состоялся 10 ноября, когда «Рейнджерс» обыграли в серии буллитов «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 Б).

«Нью-Йорк Рейнджерс» отправил Александра Георгиева в фарм-клуб