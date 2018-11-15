«Вегас» разгромил «Анахайм», Флёри оформил 3-й «сухарь» в сезоне

«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Анахайм Дакс» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Хозяева открыли счёт на 18-й минуте после того, как результативным броском отметился Алекс Так, реализовавший большинство. Решающим моментом встречи стал второй игровой отрезок, по ходу которого в ворота «уток» влетели ещё три шайбы. Сначала отличился Коди Икин, затем – Ник Холден, а чуть позже Икин оформил дубль, отметившись точным броском в меньшинстве. В третьем периоде преимущество «рыцарей» закрепил Томаш Гика. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отметился третьим «сухарём» в нынешнем сезоне.



«Вегас» прервал серию из двух поражений, «Дакс» проиграли во второй раз за последние три игры.

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