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«Вегас» разгромил «Анахайм», Флёри оформил 3-й «сухарь» в сезоне

«Вегас» разгромил «Анахайм», Флёри оформил 3-й «сухарь» в сезоне
Хоккей / НХЛ

«Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Анахайм Дакс» (5:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Хозяева открыли счёт на 18-й минуте после того, как результативным броском отметился Алекс Так, реализовавший большинство. Решающим моментом встречи стал второй игровой отрезок, по ходу которого в ворота «уток» влетели ещё три шайбы. Сначала отличился Коди Икин, затем – Ник Холден, а чуть позже Икин оформил дубль, отметившись точным броском в меньшинстве. В третьем периоде преимущество «рыцарей» закрепил Томаш Гика. Голкипер хозяев Марк-Андре Флёри отметился третьим «сухарём» в нынешнем сезоне.

«Вегас» прервал серию из двух поражений, «Дакс» проиграли во второй раз за последние три игры.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2018, четверг. 06:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
5 : 0
1:0, 3:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Так (Пачоретти, Миллер) – 17:42 (5x4), 2:0 – Икин (Так, Пачоретти) – 20:25 (5x5), 3:0 – Холден – 27:19 (5x5), 4:0 – Икин (Карпентер) – 29:35 (4x5), 5:0 – Гика (Носек, Холден) – 45:10 (5x5)

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