«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:1. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Вашингтон Кэпиталз» — 3:1.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче голом в пустые ворота поставил Кайл Коннор.



В этой встрече травму получил нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. В середине первого периода россиянина ударил в голову нападающий «реактивщиков» Брэндон Танев. За это нарушение Танев получил малый штраф, а Кузнецов ушёл в раздевалку и больше на площадке не появился.

Кузнецов не доиграл матч с «Виннипегом» из-за удара в голову