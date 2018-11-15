«Чикаго» — «Сент-Луис» — 1:0. Видеообзор матча, в котором Тарасенко лишился зуба

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Сент-Луис Блюз» (1:0), прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, реализовавший удаление Владимира Тарасенко.



Россиянин во время матча получил повреждение. Инцидент случился в конце второго периода, в одном из игровых эпизодов форварду выбили зуб. Позже игрок отыскал его на льду и передал врачу команды.



Наставник «Чикаго» Коллитон пришёл на смену Джоэлю Кенневиллю. 60-летний специалист руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



В сезоне-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.

Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго»