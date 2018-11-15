Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, травма Кузнецова, победа Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно четыре матча с участием девяти российских спортсменов.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-2» в гостевой игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Форвард Евгений Кузнецов не сумел доиграть встречу, получив удар в голову от нападающего Брэндона Танева, а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов записал на свой счёт победу в игре с «Бостон Брюинз» (6:3), форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко нанёс три броска в створ и провёл два силовых приёма в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (0:1).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|20 из 23
|87
|6:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|2
|9
|3
|0
|-
|24.21
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|100%
|4.10
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|5
|-
|26.23
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|2
|3
|2
|1
|-
|18.53
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|9.41
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|44%
|15.42
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|83%
|9.20
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|0
|0
|0
|-
|7.22
Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго»