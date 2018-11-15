Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, травма Кузнецова, победа Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно четыре матча с участием девяти российских спортсменов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-2» в гостевой игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Форвард Евгений Кузнецов не сумел доиграть встречу, получив удар в голову от нападающего Брэндона Танева, а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов записал на свой счёт победу в игре с «Бостон Брюинз» (6:3), форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко нанёс три броска в створ и провёл два силовых приёма в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (0:1).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 20 из 23 87 6:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 -2 2 9 3 0 - 24.21 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 0 0 100% 4.10 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +1 0 3 1 5 - 26.23 Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 0 2 3 2 1 - 18.53 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 0 0 0% 9.41 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 2 0 0 44% 15.42 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 0 0 83% 9.20 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 2 0 0 0 - 7.22