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Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, травма Кузнецова, победа Варламова

Итоги дня в НХЛ для россиян: «-2» Овечкина, травма Кузнецова, победа Варламова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, в рамках которого было сыграно четыре матча с участием девяти российских спортсменов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал показатель полезности «-2» в гостевой игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Форвард Евгений Кузнецов не сумел доиграть встречу, получив удар в голову от нападающего Брэндона Танева, а защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов записал на свой счёт победу в игре с «Бостон Брюинз» (6:3), форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко нанёс три броска в створ и провёл два силовых приёма в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (0:1).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»20 из 23876:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+0-22930-24.21
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+000100100%4.10
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10315-26.23
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+002321-18.53
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0000000%9.41
Анисимов (н)«Чикаго»0+00020044%15.42
Каменев (н)«Колорадо»0+00000083%9.20
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12000-7.22
Тарасенко выбили зуб в матче с «Чикаго»
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