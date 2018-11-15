Плющев: элементы инфантилизма «Динамо» постепенно уходят в прошлое

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о матче «Авангарда» с московским «Динамо», в котором бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:0.



«Омск на лёгкости очень резво стартовал, но уже во второй половине октября команда просела. Учитывая игровой потенциал команды, начинают появляться вопросы к североамериканскому штабу.



Теперь о «Динамо». Ещё до перерыва на Евротур было видно, что ветеран нашего цеха Владимир Крикунов пытается взять ситуацию под контроль. Те элементы инфантилизма, которые наблюдались в игре бело-голубых на старте чемпионата, постепенно уходят в прошлое. И здесь вижу коренные отличия от «Сибири», где смена тренера пока не сработала.



Объективно говоря, «Динамо» должно подниматься по таблице и просто обязано выходить в плей-офф. Кадровые ресурсы у клуба мощнее, чем у главных конкурентов — у «Витязя», ХК «Сочи» и тем более у Риги с Братиславой», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Кагарлицкий: при Крикунове в «Динамо» многое изменилось, пока это даёт результат