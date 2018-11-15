«Куньлунь» переедет из Шанхая в Пекин не в декабре, а в конце февраля

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс рассказал, почему у китайской команды изменились планы по переезду из Шанхая в Пекин, который изначально был намечен на декабрь.

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«У нас нет своей арены, к сожалению. «Куньлунь» заложник этой ситуации. Было согласовано, что сентябрь, октябрь и ноябрь мы находимся в Шанхае, после чего как минимум в декабре, январе и феврале играем в Пекине. Это был изначальный план. Потом владельцы арены в Пекине поняли, что у них есть другие мероприятия, и они нам могут предоставить только игровые дни, а тренировочные – не могут. А буквально недавно стало известно, что нам не подтверждают не только декабрь, но и январь. Так что до конца января «Куньлунь» играет в Шанхае, потом у нас выезд, а последние две игры регулярного чемпионата и плей-офф планируем провести в Пекине», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.