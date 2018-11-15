Президент «Куньлуня»: работаем над тем, чтобы у нас была своя арена в Пекине

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс прокомментировал проблемы китайской команды с посещаемостью и рассказал о планах приобретения собственной арены в Пекине.



«В Пекине в первом сезоне цены на аренду были просто сумасшедшие. Это не сравнить ни с «Хартвалл Ареной», ни с любой другой. В прошлом году мы сразу знали, что не поедем в Пекин, и даже не рассматривали этот вариант. В этом сезоне наше китайское руководство достигло договорённости с ареной по нормальным ценам, всё было хорошо, но вмешалась загруженность арены. Приоритет отдаётся баскетболу, концертам, но не хоккею.



В этом сезоне в Шанхае уже больше народу ходит на матчи «Куньлуня», но знали бы мы, где будем играть весь сезон, ситуация была бы совсем иная. По городу развешены плакаты, где написано, что «Куньлунь» играет до конца ноября. Всё меняется, мы не знаем, что будет через две недели. Для нас, как для клуба, тяжело в таких условиях развивать маркетинг. Мы серьёзно работаем над тем, чтобы у нас была своя арена. Может, не на 10 или 15 тысяч, но чтобы своя и в Пекине. Тогда будет решён вопрос с посещаемостью», — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.