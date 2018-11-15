Сидни Кросби может пропустить матч с «Тампой» из-за травмы верхней части тела

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может пропустить домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана.



Центрфорвард «пингвинов» пропустил тренировку вчера, 14 ноября, после обнаруженного повреждения. На вопрос, пропустит ли Кросби матч в четверг, Салливан повторил, что у капитана команды была обнаружена травма верхней части тела.



В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он делит второе место по результативности в команде с форвардом Филом Кесселом, а также делит с ним лидерство в «Пингвинз» по голам.

Клуб из Пенсильвании проиграл шесть из последних семи матчей в «регулярке» и покинул зону плей-офф.