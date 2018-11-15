Хеллебайк: когда остаёшься с Овечкиным один на один, это довольно страшная штука

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1) поделился мнением о капитане столичного клуба Александре Овечкине. Россиянин нанёс девять бросков в створ ворот – шесть из них состоялись в большинстве.



«Это не очень весело. Овечкин может бросать. Он забил множество голов в большинстве, а когда остаёшься с ним один на один, это довольно страшная штука», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.



Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Якуб Врана, одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов. Во втором периоде Марк Шайфли восстановил равновесие, реализовав удаление Александра Овечкина. Победу «Джетс» принёс Бен Шьяро, отличившийся на 53-й минуте, а точку в матче поставил Кайл Коннор, отправив шайбу в пустые ворота.