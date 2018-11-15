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Тарасенко с выбитым зубом отбил шайбу после щелчка Кейна по пустым воротам

Тарасенко с выбитым зубом отбил шайбу после щелчка Кейна по пустым воротам
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился сейвом в концовке встречи с «Чикаго Блэкхоукс» (0:1).

К тому моменту россиянин лишился зуба после того, как форвард «ястребов» Доминик Кагун сыграл высоко поднятой клюшкой. После остановки встречи Тарасенко поднял зуб со льда и отнёс его врачу команды.

В концовке «блюзмены» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но потеряли шайбу, и Владимир сумел нейтрализовать угрозу после мощного щелчка форварда «Чикаго» Патрика Кейна. Россиянин спас команду от пропущенного гола, защитив ворота.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

«Чикаго» обыграл «Сент-Луис», прервав восьмиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой для нового главного тренера Джереми Коллитона. Автором единственной шайбы стал Брент Сибрук, реализовавший удаление Тарасенко.

Русскому снова выбили зуб в НХЛ. Теперь Тарасенко в команде Овечкина
И после этого он ещё раз рискнул здоровьем, отбил бросок Патрика Кейна по пустым воротам.
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