Билялетдинов: ЦСКА сделал определённые выводы после финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА. В прошлом сезоне команды встречались в финальной серии Кубка Гагарина, и тогда победа досталась казанскому клубу, победившему в пяти матчах.



«И у «Ак Барса», и у ЦСКА есть изменения. Думаю, что соперник сделал определённые выводы после финала Кубка Гагарина – игра у них немного изменилась, мы это видим. Подходим к этому матчу достаточно серьёзно, с пониманием. Обе команды постараются показать хороший хоккей, порадовать и себя, и зрителей.



Компенсировать потери было не так просто, работа определённая ведётся. Мы стараемся привести ребят в нужные кондиции, чтобы они смогли сыграть так, как нам нужно. Мы работаем, ребята стараются, время до плей-офф ещё есть. Через такие хорошие матчи мы стараемся всё поправить.



Сыграют ли Секач и Ландер? Да, безусловно. Место в воротах займёт Эмиль Гарипов, не будем ничего менять. Надеюсь, что это для него будет хорошая проверка, нам необходимо проверить и себя», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — ЦСКА.