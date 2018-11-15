Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов очередного игрового дня, в рамках которого состоялись четыре встречи.



Первой звездой признан нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. В матче с «Бостон Брюинз» (6:3) финский форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи.



Второй звездой дня стал голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, отразивший 28 бросков в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» (1:0). Эта победа позволила «индейцам» прервать серию из восьми поражений.



Третьей звездой дня признан голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, отразивший 29 бросков в игре с «Анахайм Дакс» (5:0). Этот «сухарь» стал для канадского вратаря третьим в сезоне и 51-м в карьере.

Русскому снова выбили зуб в НХЛ. Теперь Тарасенко в команде Овечкина И после этого он ещё раз рискнул здоровьем, отбил бросок Патрика Кейна по пустым воротам.