Плющев: отсидеться в тени отставки Юрзинова руководству «Сибири» уже не удастся

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление «Сибири» в нынешнем сезоне. Новосибирский клуб по-прежнему занимает последнее место в таблице Восточной конференции, несмотря на смену тренера по ходу регулярного чемпионата.



«Очень тяжело следить за тем, как штормит Новосибирск, один из самых хоккейных городов страны. Такие штормы говорят о том, что предсезонную подготовку «Сибирь» завалила. Говорю это к вопросу о быстрой отставке тренера.



В то же время можно согласиться с тем, что за кризис «Сибири» должен отвечать не только тренер. Не сработал, по сути, ни один из многочисленных трансферов генерального менеджера, не видно ни стратегии, ни перспективы. Очевидно, что отсидеться в тени отставки Юрзинова руководству «Сибири» уже не удастся», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Плющев: элементы инфантилизма «Динамо» постепенно уходят в прошлое