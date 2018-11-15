Форвард «Локомотива» Денисенко дисквалифицирован на один матч

Нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко дисквалифицирован на одну игру, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Форвард наказан за толчок на борт нападающего Владислава Калетника во встрече с ХК «Сочи» (2:3 ОТ).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Григория Денисенко по п. 1.13 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео нарушения Денисенко также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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