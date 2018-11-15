Гомоляко: «Ак Барс» играет от обороны, ЦСКА может выиграть за счёт движения

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, какие козыри для победы имеются у соперников по сегодняшнему матчу «Ак Барс» — ЦСКА.



«Фаворита в этой игре нет, ведь между собой встречаются обладатель Кубка Гагарина и лидер Западной конференции. Мы знаем, как играет «Ак Барс», у него всегда огромный настрой на таких соперников, как ЦСКА. Зинэтула Хайдарович умеет настраивать команду на такие игры. Так что фаворитов в сегодняшней встрече нет, мы увидим хороший поединок боевых команд.



Казанцы всегда играют от обороны, это стиль Билялетдинова, поэтому я думаю, что они сегодня так и сыграют. Но и ЦСКА тоже хорошо действует в защите. Правда, у красно-синих больше выбор среди исполнителей атакующего плана. Они могут сегодня выиграть за счёт хорошего движения, но это также относится и к хозяевам. Движение, хорошее катание, игра в обороне и в неравных составах сегодня будут определяющими факторами», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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