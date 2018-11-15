Защитник «Барыса» Блэкер пропустит две недели из-за травмы

Защитник астанинского «Барыса» Джесси Блэкер пропустит две недели из-за повреждения, полученного во встрече с «Сибирью» (2:1 ОТ). Напомним, на длительный срок ранее выбыл другой легионер команды из Казахстана — Брэндон Боченски.



Игрок перешёл в «Барыс» перед началом текущего сезона, ранее он защищал цвета «Куньлунь Ред Стар». В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Блэкер принял участие в 25 встречах, сумев записать в свой актив 9 (2+7) баллов при показателе полезности "-1" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 20,5 минуты за игру.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19