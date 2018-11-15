Коллитон — об окончании серии поражений: «Чикаго» было очень невесело

Главный тренер клуба «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сент-Луис Блюз» (1:0). «Индейцы» сумели прервать неудачную серию из восьми поражений, одержав первую победу под руководством нового тренера.



«Я очень рад, что ребята оказались вознаграждены за старания. Проигрывать все эти матчи было очень невесело. Так что я счастлив за коллектив, они здорово сражались. Надеюсь, что это снимет немного давления с команды и она сможет играть более раскованно. Мы много об этом говорили, но сделать это намного сложнее, чем сказать», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19