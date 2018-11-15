Павелски: все говорят про Нюландера, журналистам нужна история про его уход

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски поделился мнением о ситуации с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Вильямом Нюландером. Напомним, руководство «листьев» не может договорить с Нюландером о новом контракте. В соответствии с коллективным соглашением контракт с Нюландером, который находится в статусе ограниченно свободного агента, должен быть подписан до 1 декабря. В противном случае форвард потеряет возможность играть в НХЛ в нынешнем сезоне.



«Встреча с „Торонто“? Я буду рад встретить Патрика Марло, мы с ним старые товарищи, и я максимально уважаю его. Для него переход стал полезным, имеющим положительный эффект для Марло и команды. Это хорошая команда.



В целом про „Торонто“ сейчас говорят только в свете ситуации „Нюландер-Гейт“. Всем журналистам нужна эта история про его возможный уход, хотя в ней нет ничего особенного», — приводит слова игрока Aftonbladet.

«Торонто» приступил к переговорам с клубами НХЛ по обмену Вильяма Нюландера