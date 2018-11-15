Трямкин: «Автомобилисту» нужно доказать, что две последних игры были ошибкой

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин поделился мнением о двух подряд поражениях команды.



«После двух поражений начнутся разговоры о слабости „Автомобилиста“? Да нам не особо важно, что говорят вокруг. Куда важнее то, что происходит в команде. Сейчас каждому из игроков нужно сделать правильные выводы. Причём я имею в виду не только тех, кто выходил на лёд против «Спартака», а вообще всех хоккеистов. На следующий матч против минского «Динамо» мы должны выйти и доказать, что две игры до этого – просто ошибки.



Травма перед Евротуром? Повреждение оказалось достаточно серьёзным, поэтому лучше было остаться в Екатеринбурге и готовиться самостоятельно. Со СКА не сыграл именно потому, что только восстановился и лишь два дня тренировался на льду», — цитирует Трямкина официальный сайт лиги.



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