Нападающий «Йокерита» Анттила не сыграет до конца января

Нападающий финского «Йокерита» Марко Анттила выбыл из строя минимум до конца января из-за травмы, информирует официальный сайт команды из Хельсинки. 33-летний хоккеист не сумел до конца доиграть встречу с череповецкой «Северсталью» (4:0), покинув лёд в третьем периоде.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги форвард успел принять участие в 26 встречах, сумев записать в свой актив 12 (9+3) баллов при показателе полезности "+11" и 19 минутах штрафного времени. В среднем Анттила проводил на площадке около 13,5 минут за матч.



Сейчас «Йокерит» находится на третьей строчке Западной конференции, заработав 39 очков в 26 играх.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19