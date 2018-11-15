Даути: мне никогда не было так стыдно за карьеру каждого игрока «Лос-Анджелеса»

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути выразил недовольство игрой команды в нынешнем сезоне. В 17 матчах клуб одержал только пять побед.



«Так стыдно мне ещё никогда не было за всю мою карьеру в хоккее. За карьеру любого из нас. Хочется понять, почему так происходит, но пока не получается. Всё должно произойти внутри команды. Мы не должны ждать, когда кто-то другой это сделает за нас.



Обмен Пирсона? В этом сезоне мы ещё ни разу не сыграли достойно, поэтому я ждал перемен. В прошлом сезоне мы выглядели лучше, чем годом ранее, но всё равно не очень. Я думаю, что могли бы сыграть сильнее. Так что да, такого я не ожидал. Но все видели, что было в тренировочном лагере, как мы начали чемпионат. Поэтому можно было предположить, что перемены будут. Но мы также полагали, что сможем выбраться из этой ямы намного раньше. Сейчас нам очень тяжело», — цитирует игрока LA Kings Insider.

Ковальчук выбрал не ту команду. «Лос-Анджелес» на дне и уже сменил тренера О Кубке Стэнли можно даже не мечтать.