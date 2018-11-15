Салливан: «Питтсбургу» нужно играть стабильнее, иначе изменения неизбежны

Главный тренер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о неудачной полосе своей команды. «Пингвины» проиграли шесть из семи последних матчей, опустившись на 14-е место в Восточной конференции.



«Питтсбургу» нужно играть стабильнее. В противном случае изменения неизбежны. Такова действительность нашего бизнеса. Мы стараемся подталкивать команду в правильном направлении, чтобы она играла в правильный хоккей, который дал бы нам наибольший шанс на победу. Временами нам это удавалось, но недостаточно стабильно, чтобы пришёл результат», — приводит слова главного тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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