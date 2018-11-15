Вайсфельд: удивлён словами Крикунова о не лучшей игре «Динамо», а какая лучшая?

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о поражении «Авангарда» во встрече с московским «Динамо» (0:4). Специалист отметил слабую игру «ястребов» в большинстве, за этот аспект в клубе отвечает Майкл Пелино.



«Объяснение плохому большинству «Авангарда» у меня только одно – тренер по игре в большинстве. Это недоработка тренировочного процесса. Меня тоже удивляет этот факт, ладно бы у них игроков не было, так у них же столько мастеровитых людей, «сборников». Может быть, в клубе видят другие причины, но со стороны видится, что дело в тренере.



Говорить, что «Авангард» выдохся, ещё нельзя, но есть ощущение, что присутствует некий функциональный спад. С «Динамо» была, конечно, не лучшая игра омичей в сезоне, но по одному матчу нет смысла делать глобальные выводы. Одна игра может быть неудачной у любой команды, никакой трагедии я тут не вижу.



«Динамо» действительно хорошо сыграло, но опять же, это только одна игра. Меня удивили слова Крикунова, что это не лучшая их игра в сезоне. Интересно, какая тогда была лучшая? Если бело-голубые сыграют так матчей пять, то можно будет говорить о какой-то тенденции. Пока они не в топ-8, когда попадут туда, тогда будем говорить о том, что Крикунов выправил ситуацию», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Хартли – о 0:4: очень разочарован, такая игра «Авангарда» недопустима