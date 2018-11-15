Экс-форвард «Авангарда» Эверберг заменит Стольберга в «Цуге»

Нападающий Деннис Эверберг переходит в швейцарский клуб «Цуг», информирует Swiss Hockey News. Там форвард заменит Виктора Стольберга, перешедшего в «Авангард». Напомним, несколько дней назад хоккеиста выставил на драфт отказов клуб Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс».



В этом сезоне Эверберг сыграл 11 матчей в фарм-клубе «Джетс» в АХЛ и сделал одну голевую передачу. 26-летний хоккеист прошлый сезон провёл в КХЛ, выступая за «Авангард» и «Нефтехимик». В общей сложности он сыграл 55 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 7 голевых передач. В составе сборной Швеции Эверберг дважды (2017, 2018) становился чемпионом мира.



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