«Тампа» вызвала из фарм-клуба Паскаля на замену Василевскому

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ голкипера Эдди Паскаля, информирует официальный сайт «молний». 27-летний Паскаль в текущем сезоне провёл шесть матчей за «Сиракьюз», отражая 89,2 броска при коэффициенте надёжности 3,00. В НХЛ вратарь ещё не провёл ни одного матча.



Напомним, ранее стало известно, что основной голкипера клуба Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок. 24-летний Василевский принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

Дрегер: Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок

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