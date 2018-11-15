Агент Василевского: Андрей улетел на обследование, степень травмы неизвестна

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, прокомментировал информацию о тяжёлой травме своего клиента.



«Андрей Василевский сейчас летит обратно в Тампу для дальнейшего медицинского обследования, проблема с левой ногой, степени серьёзности травмы мы пока не знаем. Андрея поместили в список травмированных, чтобы вызвать бэкапа из АХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ.

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