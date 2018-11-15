СКА изменил контракт Зубарева, сократив его срок на один год

Хоккейный клуб СКА расторг двухлетний контракт с защитником Андреем Зубаревым, заключив с хоккеистом новое двухстороннее соглашение сроком до конца сезона, информирует официальный сайт КХЛ.



Андрей Зубарев играет в СКА с сезона-2015/16. В составе «армейцев» стал обладателем Кубка Гагарина и во второй раз в карьере – чемпионом России. Дважды серебряный призёр чемпионата России. Олимпийский чемпион, чемпион мира, дважды серебряный призёр молодёжного чемпионата мира. По итогам сезона-2017/18 в СКА завоевал Кубок континента и стал бронзовым призёром чемпионата страны, в 37 играх отдав 8 результативных передач при показателе полезности «+12». В нынешнем чемпионате защитник сыграл 11 матчей, не набрав очков.