Сидни Кросби не сыграет с «Тампой» и может пропустить неделю

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби пропустит домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный «твиттер» команды со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана.



Центрфорвард «пингвинов» пропустил тренировку вчера, 14 ноября, после обнаруженного повреждения. Главный тренер подчеркнул, что у игрока нет сотрясения мозга.



В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он делит второе место по результативности в команде с форвардом Филом Кесселом, а также делит с ним лидерство в «Пингвинз» по голам.



Клуб из Пенсильвании проиграл шесть из последних семи матчей в «регулярке» и покинул зону плей-офф.



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