Копитар: тяжело осознавать, что ещё в прошлом году я был претендентом на призы

Нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар поделился мнением о неудачной игре в текущем регулярном чемпионате. В 16 матчах сезона 31-летний хоккеист записал на свой счёт 6 (4+2) очков при показателе полезности «0». В прошлой «регулярке» Копитар заработал 92 (35+57) балла в 82 играх.



«Послушайте, если бы я знал, что происходит, всё бы исправил. Очень тяжело осознавать, что в прошлом году меня считали претендентом на приз самому ценному игроку сезона, а сейчас у меня почти нет голевых моментов. Но я исправлюсь. Ни секунды не сомневаюсь, что исправлюсь», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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