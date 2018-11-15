ЦСКА разгромил «Ак Барс» в Казани

В Казани местный «Ак Барс» потерпел крупное поражение во встрече с московским ЦСКА, матч завершился со счётом 0:5. Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд.



Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил ещё трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в свой актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19