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ЦСКА разгромил «Ак Барс» в Казани

ЦСКА разгромил «Ак Барс» в Казани
Хоккей / КХЛ

В Казани местный «Ак Барс» потерпел крупное поражение во встрече с московским ЦСКА, матч завершился со счётом 0:5. Подопечные Игоря Никитина одержали восьмую победу подряд.

Счёт во встрече был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил ещё трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч, ставший для него третьим подряд, записал в свой актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2018, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
0 : 5
0:1, 0:3, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Григоренко (Вей, Робинсон) – 07:49 (5x5), 0:2 – Слепышев (Робинсон, Окулов) – 24:16 (5x4), 0:3 – Григоренко – 32:38 (5x5), 0:4 – Телегин (Марченко, Светлаков) – 35:33 (4x5), 0:5 – Окулов (Науменков) – 58:49 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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