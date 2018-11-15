Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Торпедо» потерпело поражение от рижского «Динамо»

«Торпедо» потерпело поражение от рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» проиграло рижскому «Динамо», матч завершился в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Нижегородский клуб потерпел третье поражение подряд.

На 12-й минуте латвийская команда вышла вперёд благодаря заброшенной шайбе Артёма Аляева. Во втором периоде подопечные Дэвида Немировски сравняли счёт: на голы Мэтью Боди и Энди Миле «Динамо» ответило только точным броском Матиаса Мюттюнена. В третьей 20-минутке шайб заброшено не было, а в овертайме гости сумели добиться успеха — решающий гол записал в актив Увис Балинскис.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2018, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Динамо Р
Рига
0:1 – Аляев (Виделль) – 11:28 (5x5), 0:2 – Мюттюнен (Джериньш, Аляев) – 30:47 (5x5), 1:2 – Боди (Ильин) – 31:43 (5x5), 2:2 – Мили (Паршин) – 32:36 (5x5), 2:3 – Балинскис (Редлихс М.) – 61:48 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент