«Торпедо» потерпело поражение от рижского «Динамо»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» проиграло рижскому «Динамо», матч завершился в овертайме со счётом 2:3 ОТ. Нижегородский клуб потерпел третье поражение подряд.



На 12-й минуте латвийская команда вышла вперёд благодаря заброшенной шайбе Артёма Аляева. Во втором периоде подопечные Дэвида Немировски сравняли счёт: на голы Мэтью Боди и Энди Миле «Динамо» ответило только точным броском Матиаса Мюттюнена. В третьей 20-минутке шайб заброшено не было, а в овертайме гости сумели добиться успеха — решающий гол записал в актив Увис Балинскис.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19