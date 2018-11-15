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Форвард «Нэшвилла» Арвидссон выбыл на 6–8 недель

Форвард «Нэшвилла» Арвидссон выбыл на 6–8 недель
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон пропустит около шести — восьми недель из-за повреждения, информирует официальный сайт команды.

В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний нападающий принял участие в 13 встречах, сумев записать в свой актив 13 (8+5) баллов при показателе полезности «+9» и десяти минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около восемнадцати минут за игру. В прошлой «регулярке» форвард заработал 61 (29+32) очко.

Хоккеист получил повреждение в матче с «Даллас Старз», ударившись о борт, после нарушения правил защитником Эсой Линделлом.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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