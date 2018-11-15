«Коламбус» — «Флорида»: Бобровский и Панарин пропустят матч из-за болезни

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский и Артемий Панарин пропустят встречу с «Флоридой Пантерз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн. Сообщается, что вратарь и нападающий не могут играть из-за болезни. Напомним, оба игрока отказались продлевать контракт с «мундирами».



30-летний Бобровский принял участие в 12 матчах текущего регулярного чемпионата, одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,74 и 91,3% отражённых бросков. В 18 матчах 27-летний Панарин записал в актив 18 (5+13) баллов при показателе полезности "+1" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 19 с половиной минут за игру.



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