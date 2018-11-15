Кольцов дебютировал за «Буран» и отдал результативную передачу

Известный защитник Кирилл Кольцов дебютировал в клубе Высшей хоккейной лиги «Буран» во встрече с «Молотом-Прикамье». Хоккеист отметился результативной передачей.



Минувший сезон Кольцов начинал в составе «Трактора», где в 29 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (1+8) очков. После ухода из челябинского клуба Кольцов перешёл в «Спартак». В составе красно-белых в 13 матчах «регулярки» забросил 2 шайбы и отдал пять результативных передач.



За карьеру в КХЛ Кирилл выступал за такие клубы, как «Салават Юлаев», СКА и «Торпедо». В общей сложности один из лучших бомбардиров-защитников в истории чемпионатов России набрал 320 (74+246) очков в 573 играх.



Напомним, ранее контракт с фарм-клубом московского «Динамо» подписал нападающий Игорь Мирнов.

Кирилл Кольцов стал игроком фарм-клуба московского «Динамо»