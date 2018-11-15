КХЛ: белорусы не являются легионерами, но нужны поправки в регламент

Континентальная хоккейная лига разъяснила статус белорусских хоккеистов в лиге, подчеркнув, что те не должны считаться легионерами. Напомним, главный тренер «Сибири» Александр Андриевский ранее сообщил, что игроки из Беларуси продолжают носить статус легионера.



«Определение статуса «иностранный игрок» для хоккеистов, а также в связи с этим ограничения для клубов осуществляются согласно Закону о спорте, нормативным актам Минспорта России и ФХР. Белорусы не являются легионерами, но необходимо внести технические правки в Регламент КХЛ, которые примет совет директоров КХЛ в ближайшее время. После утверждения указанных изменений все процедурные вопросы будут решены», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.