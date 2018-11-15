И. Никитин: ЦСКА реализовал моменты на отскоках, довольны победой

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранной встречи с казанским «Ак Барсом» (5:0).

«Хорошая игра, обе команды вышли без задней мысли, вышли сражаться. Мы больше на отскоках смогли реализовать свои моменты, меньшинство дало уверенность и положительный импульс. Довольны победой, готовимся дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт казанского клуба.

«Ак Барс» развалился. ЦСКА вдоволь поиздевался над чемпионом У команды Зинэтулы Билялетдинова что-то пошло не так.

Счёт был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «армейского» клуба Михаил Григоренко. Во втором периоде московский клуб забил ещё трижды: авторами голов стали Антон Слепышев, Иван Телегин и Григоренко, оформивший дубль. Точку во встрече поставил гол Константина Окулова. Сухой матч — причём третий подряд — записал в свой актив голкипер ЦСКА Илья Сорокин.