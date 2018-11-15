Лукоянов: «Ак Барс» сыграл безвольно и безалаберно, так проигрывать стыдно

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги проигранной встречи с ЦСКА (0:5).



«Игра была похожа на первый матч сезона со СКА: играли так же безвольно и безалаберно. Честно признаться, это даже игрой-то тяжело назвать. Непонятно, кто чем занимался, команды не было, установку, думаю, полностью не выполнили. Проиграли сегодня, но придётся принять это как есть. Разберёмся с этим, чтобы в дальнейшем таких игр не было. Проигрывать всегда неприятно, но чтобы так — это вдвойне неприятно, обидно и стыдно.



У ЦСКА в прошлом матче не играли 10 человек? Я не считаю, сколько у них там человек — 30 или 40. Просто мы вообще практически ничего не сделали сегодня. И даже комментировать тут нечего», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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