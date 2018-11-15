Немировски: не знаю, почему «Торпедо» заиграло только после двух голов

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:3 ОТ).



«Мы начали играть только тогда, когда пропустили две шайбы. Не знаю, почему не сделали этого раньше. Были моменты, но их надо реализовывать. Когда не забиваешь ты, это делает соперник. Не могу сказать, что расслабленно подошли к завершению атак. Просто с самого начала игры не было концентрации. Потом вроде начали играть, но допустили ошибки, которые привели к поражению. Завтра на собрании будем разбираться, в чём причина», — рассказал тренер.



Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс: «Очень довольны, что увезли два очка. Играли две остроатакующие команды, которые заставляли друг друга ошибаться. Очень интересная игра, много моментов. Мы реализовали на один больше и выиграли».