Бурмистров: «Ак Барс» сыграл плохо, но по горячим следам не стоит рубить

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги неудачной игры с московским ЦСКА (0:5).



«Мы отыграли плохо, все это прекрасно понимают. Все сыграли не на своем уровне. ЦСКА провёл очень хорошую игру, а мы показали совсем другой хоккей. Сейчас, думаю, по горячим следам не стоит рубить и говорить, что, почему и как. Думаю, завтра мы сядем все вместе и разберёмся.



У меня был шанс во втором периоде? Конечно, при счёте 0:2 реализованный буллит мог бы поменять игру. Могу сказать, что это на мне: команда доверила мне буллит, я должен был его забивать. Раньше я всегда реализовывал буллиты, но сегодня что-то не получилось. Будем работать, сезон длинный», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

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