«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил ассистентский хет-трик за 91 секунду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (после второго периода «молнии» ведут со счётом 4:3). Гости уступали 0:2, но в течение 91 секунды отличились трижды – хет-триком отметился Брейден Пойнт. Во всех голах ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров.

Видео результативных действий Кучерова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Теперь в активе форварда 21 (7+14) очко в 19 матчах регулярного чемпионата. Последний раз Кучеров забивал 7 ноября, когда в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) отметился дублем. В конце октября Никита вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Тамп-Бэй Лайтнинг», на его счету 154 гола.