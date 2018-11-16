Майк Хоффман набрал очки в 14-м матче подряд, превзойдя рекорд Павла Буре

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:3, после двух периодов).

28-летний канадский форвард поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил защитник «пантер» Аарон Экблад. Таким образом, Хоффман продлил серию с набранными очками до 14 матчей, обновив рекорд франшизы, который ранее принадлежал Павлу Буре.

Видео гола Аарона Экблада, в котором поучаствовал Хоффман, можно посмотреть на официальном сайте НХЛ в YouTube.

Напомним, что Хоффман и Евгений Дадонов ранее повторили достижение нападающих «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина, став первыми одноклубниками с сезона-2007/08, набирающими очки минимум в 12 играх кряду.