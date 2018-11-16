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Сборная России U20 выиграла суперсерию

Сборная России U20 выиграла суперсерию
Хоккей

Молодёжная сборная России завершила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В заключительной, шестой, встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

Счёт в середине стартового периода открыл Антуан Моран, на что россияне ответили голом в начале третьего периода – с передачи Павла Шэна отличился Степан Старков. Сборную QMJHL вновь вывел вперёд Ноа Добсон на 49-й минуте, а за 14 секунд до истечения основного времени счёт сравнял Дмитрий Завгородний, реализовав большинство.

В овертайме голом в большинстве отметился Савелий Ольшанский. Сборная России победила в четвёртом матче из шести и в четвёртый раз в истории (2010, 2012, 2014, 2018) выиграла суперсерию.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
16 ноября 2018, пятница. 03:00 МСК
Россия U20
3 : 2
0:1, 0:0, 2:1, 1:0
Канада QMJHL
0:1 – Моран (Арве-Пинар, Бэррон) – 08:42 (5x5), 1:1 – Старков (Шэн) – 40:19 (5x5), 1:2 – Добсон (Велено, Боден) – 48:40 (5x5), 2:2 – Завгородний (Галимов, Ольшанский) – 59:46 (6x5), 3:2 – Ольшанский (Хованов, Завгородний) – 61:35 (4x3)
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